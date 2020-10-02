Joao Pereira: 'Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz'

Trabzonspor'da sakatlığının ardından sahalara dönen Joao Pereira, 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Pereira, "Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum. Maça iyi başlamadık, ilk yarıda oyuna iyi giremedik. 2. yarıda gol bulduk, birçok şans elde ettik ama maalesef sonrasında galibiyeti kaçıran taraf olduk." dedi.
Kendilerini üst noktalarda görmek istemeyen bir kesimin olduğunu söyleyen tecrübeli savunmacı, "Asistler yapmaya çalışan, takıma yardımcı olmaya çalışan bir oyuncuyum. Bugün asist taçtan geldi, mutluyum. Bizi üstlerde, tepelerde görmek istemeyen bir kesim olduğunun farkındayız, onları üzmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son olarak Papiss Cisse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, kanat transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gönderip bu mevkiye takviye yapma amacında.
Fatih Karagümrük'ün flaş transferi dünyaca ünlü orta saha Lucas Biglia, kendisini Trabzonspor'un istediğini ama Fatih Karagümrük'ü seçtiğini açıkladı.
Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa'dan elenen Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile 4 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Andrade Fernando'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattı.