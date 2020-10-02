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aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 22:38
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Joao Pereira: 'Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz'

Joao Pereira: 'Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz'

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Trabzonspor'da Joao Pereira, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da sakatlığının ardından sahalara dönen Joao Pereira, 1-1 biten Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Pereira, "Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum. Maça iyi başlamadık, ilk yarıda oyuna iyi giremedik. 2. yarıda gol bulduk, birçok şans elde ettik ama maalesef sonrasında galibiyeti kaçıran taraf olduk." dedi.

Kendilerini üst noktalarda görmek istemeyen bir kesimin olduğunu söyleyen tecrübeli savunmacı, "Asistler yapmaya çalışan, takıma yardımcı olmaya çalışan bir oyuncuyum. Bugün asist taçtan geldi, mutluyum. Bizi üstlerde, tepelerde görmek istemeyen bir kesim olduğunun farkındayız, onları üzmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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