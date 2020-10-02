Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'

Trabzonspor'da forma şansı bulan kaleci Erce Kardeşler, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Trabzonspor'da kaleci Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Kardeşler, "Maçın genelinde iyi oynadık, ara ara kopmalar oldu, önemli olan iyi oynadığımız süreyi genele yaymak. İyi pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Hem penaltı, hem kırmızı kart, bu sene 2. kez kırmızı kart çıktı. Hem penaltı, hem gol gibi oluyor. Hakemler bu sene biraz karşı taraftan yana kullanıyor gibi tercihleri, öyle görmüşler diyeceğiz." dedi.

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UĞURCAN ÇAKIR YORUMU

Genç kaleci açıklamasının devamında; "Uğurcan çok iyi bir kaleci, onun arkasında oynamak hem zor, hem de kolay. Ondan çok şey öğrenebiliyorsunuz ama zor yanı da koyduğu çıta o kadar yüksek ki, kendinizi çok daha fazla zorlamalısınız. Kendimi geliştirmek istiyorum, kalecilik yaşı futbolculara göre çok daha yüksek." dedi.

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