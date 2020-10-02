  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 23:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'

Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'

Paylaş

Trabzonspor'da forma şansı bulan kaleci Erce Kardeşler, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Trabzonspor'da kaleci Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakemleri eleştiren Kardeşler, "Maçın genelinde iyi oynadık, ara ara kopmalar oldu, önemli olan iyi oynadığımız süreyi genele yaymak. İyi pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Hem penaltı, hem kırmızı kart, bu sene 2. kez kırmızı kart çıktı. Hem penaltı, hem gol gibi oluyor. Hakemler bu sene biraz karşı taraftan yana kullanıyor gibi tercihleri, öyle görmüşler diyeceğiz." dedi.

Trabzonspor 90'da yıkıldı: 1-1

UĞURCAN ÇAKIR YORUMU

Genç kaleci açıklamasının devamında; "Uğurcan çok iyi bir kaleci, onun arkasında oynamak hem zor, hem de kolay. Ondan çok şey öğrenebiliyorsunuz ama zor yanı da koyduğu çıta o kadar yüksek ki, kendinizi çok daha fazla zorlamalısınız. Kendimi geliştirmek istiyorum, kalecilik yaşı futbolculara göre çok daha yüksek." dedi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: '36 saat içinde'

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından

Joao Pereira: 'Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz'

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor 90'da yıkıldı
Trabzonspor 90'da yıkıldı

Trabzonspor 90'da yıkıldı

Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: '36 saat içinde'
Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: '36 saat içinde'

Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: '36 saat içinde'

Gaziantep-Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep-Trabzonspor maçının ardından

Gaziantep-Trabzonspor maçının ardından

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Sadio Mane, koronavirüse yakalandı
Sadio Mane, koronavirüse yakalandı

Sadio Mane, koronavirüse yakalandı

Liverpool, Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta
Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta

Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı.

‘Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz‘
‘Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz‘

‘Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz‘

Trabzonspor'da Joao Pereira, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'
Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'

Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'

Trabzonspor'da forma şansı bulan kaleci Erce Kardeşler, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.

Kayserispor, Ankara'dan 3 puanla döndü
Kayserispor, Ankara'dan 3 puanla döndü

Kayserispor, Ankara'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip, 42'nci dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.