Jean Michael Seri, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray, Fulham'ı Jean Michael Seri için ikna etti. Yıldız oyuncunun İngiltere'de hiç süre almaması bu kararda etkili oldu.

Galatasaray, Jean Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Devre arasında Etebo'yu göndermeyi planlayan Aslan, oluşacak boşluğu eski oyuncusu ile doldurmayı planlıyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.



Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.

Devre arasında yollar ayrılıyor