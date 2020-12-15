Jean Michael Seri, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray, Jean Michael Seri'yi yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Devre arasında Etebo'yu göndermeyi planlayan Aslan, oluşacak boşluğu eski oyuncusu ile doldurmayı planlıyor.
Takvim'de yer alan habere göre, Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.
Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
Galatarasaray'ın sezon başı Premier Lig ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Etebo, beklentileri karşılayamadığı içindevre arasında gönderiliyor. Aslan, Nijeryalı göndererek hem maaş bütçesine katkı sağlayacak hem de yabancı kontenjanında yer açacak.
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Faslı futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşürken Sarı-Kırmızılılar, potansiyelli genç 10 numaralar üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri de Jesper Lindström. Cimbom, Belhanda'nın durumuna göre ocak ayında Brondby ile temasa geçecek.
Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor
Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.