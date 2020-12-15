Devre arasında yollar ayrılıyor

Galatarasaray'ın sezon başı Premier Lig ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Etebo, beklentileri karşılayamadığı için devre arasında gönderiliyor. Aslan, Nijeryalı göndererek hem maaş bütçesine katkı sağlayacak hem de yabancı kontenjanında yer açacak.

Galatasaray, sezon başında Seri ve Lemina ile yolları ayırıp yerlerine Oghenekaro Etebo'yu almıştı. Ancak Stoke City'den 675 bin euroya kiralanan Etebo beklentileri karşılayamadı. Fatih Terim de Nijeryalı futbolcunun yerine Taylan'ın yanında Belhanda, Feghouli ve Emre Kılınç gibi teknik isimlere şans veriyor.

HEM BÜTÇE HEM YABANCI KONTENJANI AÇILACAK

Bu şartları göz önüne alan sarı-kırmızılılar Etebo'nun 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 4'ü ilk 11'de şans bulduğu 10 maçta gol ya da asist katkısı yapamayan 25 yaşındaki Nijeryalı'nın Galatasaray macerası sürpriz olmazsa Ocak ayında son bulacak. Etebo'nun gidişiyle hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de maaş bütçesinde 600 bin euroluk tasarruf sağlanacak.

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