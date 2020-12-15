Devre arasında yollar ayrılıyor

Galatasaray, sezon başında Seri ve Lemina ile yolları ayırıp yerlerine Oghenekaro Etebo'yu almıştı. Ancak Stoke City'den 675 bin euroya kiralanan Etebo beklentileri karşılayamadı. Fatih Terim de Nijeryalı futbolcunun yerine Taylan'ın yanında Belhanda, Feghouli ve Emre Kılınç gibi teknik isimlere şans veriyor.
HEM BÜTÇE HEM YABANCI KONTENJANI AÇILACAK
Bu şartları göz önüne alan sarı-kırmızılılar Etebo'nun 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 4'ü ilk 11'de şans bulduğu 10 maçta gol ya da asist katkısı yapamayan 25 yaşındaki Nijeryalı'nın Galatasaray macerası sürpriz olmazsa Ocak ayında son bulacak. Etebo'nun gidişiyle hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de maaş bütçesinde 600 bin euroluk tasarruf sağlanacak.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaşanan problemler bir bir ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Luiz Gustavo, Mauricio Lemos ve Caner Erkin arasında yaşananlar ve sonrasında diğer oyuncuların da dahil olduğu tartışma gündem oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.
Galatarasaray'ın sezon başı Premier Lig ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Etebo, beklentileri karşılayamadığı içindevre arasında gönderiliyor. Aslan, Nijeryalı göndererek hem maaş bütçesine katkı sağlayacak hem de yabancı kontenjanında yer açacak.
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Faslı futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmak için bazı takımlarla görüşürken Sarı-Kırmızılılar, potansiyelli genç 10 numaralar üzerinde duruyor. Bu isimlerden biri de Jesper Lindström. Cimbom, Belhanda'nın durumuna göre ocak ayında Brondby ile temasa geçecek.
Benik Afobe'den istediği verimi alamayan Trabzonspor, Norveç takımı Bodo Glimt forması giyen hücumcu Philip Zinckernagel'i almak için ilk hamlesini yaptı. Fırtına, aynı takımın 26 yaşındaki Danimarkalı forveti Kasper Junker'i de istiyor
Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.