Jaka Bijol Ankaragücü'nü reddetti

MKE Ankaragücü'nün kiralamak istediği futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi. Sloven futbolcunun CSKA ile 2023 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon, CSKA forması ile 38 maça çıkan Bijol, iki gol ve bir asistlik katkı yaptı.
Medipol Başakşehir, Bundesliga 2'ye düşen Fortuna Düsseldorf'dan ayrılmak isteyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor. Son şampiyon, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Lyon'un 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Rafael ile el sıkıştı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor.
İngiltere Premier Lig takımı Everton, Read Madrid'in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.