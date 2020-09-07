Çaykur Rize ve Gaziantep FK, Argtim Ismaili'nin peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’un gündemine aynı oyuncu geldi. İsviçre’nin FC Wil takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, menajerler tarafından bu kulüplere önerildi.
BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Ön libero ve orta sahada forma giyen Ismaili, geçtiğimiz sezon takımıyla 35 maça çıkarken 3 de gol attı. Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan oyuncunun bonservis bedeli 350 bin euro.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.
Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.
Barcelona'dan ayrılamayan Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, kulüpte "zoraki" kalma kararını açıklamasının ardından ilk kez İspanyol ekibin antrenmanına çıktı.
İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, Süper Lig yolunda. Genç futbolcu Gaziantep FK ve Rizespor'un gündeminde.
Ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşma sağladığını yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg ile de kısa süre içinde anlaşıp transferi resmen açıklayacak.