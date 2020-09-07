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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 18:55
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Çaykur Rize ve Gaziantep FK, Argtim Ismaili'nin peşinde

Çaykur Rize ve Gaziantep FK, Argtim Ismaili'nin peşinde

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IHA

İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, Süper Lig yolunda. Genç futbolcu Gaziantep FK ve Rizespor'un gündeminde.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’un gündemine aynı oyuncu geldi. İsviçre’nin FC Wil takımında forma giyen genç orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, menajerler tarafından bu kulüplere önerildi.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Ön libero ve orta sahada forma giyen Ismaili, geçtiğimiz sezon takımıyla 35 maça çıkarken 3 de gol attı. Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan oyuncunun bonservis bedeli 350 bin euro.

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