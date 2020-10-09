İzmit Belediyesporlu Çağla Nur Uzundurukan tarihe geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 2. hafta mücadelesinde İzmit Belediyespor evinde Birevim Elazığ İl Özel İdare’yi 103-64 mağlup etti. Mücadele 5 dakika 7 saniye süre alan İzmit Belediyespor oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan, Basketbol Süper Ligi’nde forma giyen ilk işitme engelli basketbolcu oldu. Uzundurukan, ligde ilk işitme engelli sporcu olarak forma giymekten gurur duyduğunu belirterek, önlerindeki lig maçlarına odaklandığını belirtti.
Uzundurukan, 29 Ekim’de Kadınlar Euroleague Ön Elemesi’nde Macaristan ekibi Aluinvent DVTK Miskolc ile oynayacakları maçı kazanıp gruplara kalarak İzmitlilere çifte bayram yaşatmak istediklerini söyledi.
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