İtalyanların Yusuf Yazıcı pişmanlığı! Lazio elinden kaçırmıştı

'Şike davası'nda Aziz Yıldırım'la ilgili karar verildi

‘Futbolda sözde şike' davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.