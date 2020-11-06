İtalyanların Yusuf Yazıcı pişmanlığı! Lazio elinden kaçırmıştı

İtalyan basını, Lille formasıyla Milan ağlarına üç gol bırakan milli futbolcu Yusuf Yazıcı’ya ilişkin pişmanlıklarını dile getirdi.
Aksam.com.tr’nin Corriere dello Sport’tan aktardığı habere göre, Lazio’nun Sportif Direktörü Igli Tare’nin Yusuf Yazıcı’yı 2019 yılında İtalya’ya getirmeyi başaramadığını hatırlatan İtalyan basını, 23 yaşındaki yıldız futbolcunun 10 numara pozisyonuna damga vurduğunu yazdı.
Igli Tare’nin Yusuf Yazıcı’yı 2019 yılında Trabzonspor forması giyerken keşfettiği belirtilerek, “Trabzonspor ile anlaşmaya varmayı başaramadılar. Lille, geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Yusuf Yazıcı’ya inanmaktan vazgeçmedi. Sabırla bekleyip başarıya ulaştılar.” satırlarına yer verildi.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE
UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda mücadele eden Lille formasını giyen Yusuf Yazıcı, çıktığı 3 maçta kaydettiği 6 gol ile gol krallığında ilk sırada bulunuyor.
SAN SİRO’DAKİ SON HAT-TRİCK RİVALDO’YA AİTTİ
Milan karşısında San Siro’da hat-trick yapan son isim Rivaldo’ydu. Brezilyalı futbolcu, Barcelona formasıyla 2000/01 sezonunda İtalyan ekibine 3 gol atmıştı.
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcisi Milan'a attığı üç golün ardından Fransız basınından övgüler aldı.