İtalyan basını: Merih Demiral, en az 50-60 milyon euro

Juventus'ta göğsümüzü kabartan milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan basını tarafından yakın markaja alındı. İtalyanlar, genç stoper için "ez az 50-60 milyon euro" ifadesini kullandı.

Leicester City tarafından istenen, İtalyan devi Juventus'ta top koşturan milli yıldızımız Merih Demiral İtalyan basınında konu oldu.

Çağlar Söyüncü'nün ardından Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Leicester City, Merih Demiral'ı da kadrosuna katmak için Juventus'a 35 milyon euroluk teklif yapmış ancak sonuç alamamıştı. Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Leicester, Merih Demiral'dan vazgeçmedi.

"50-60 MİLYON EURO ARALIĞINDA"

Sporx'in aktardığına göre, İtalyan basını, Leicester City'nin Merih Demiral'ı hâlâ takip ettiğini ve Ocak ayında transfer için bir kez daha Juventus'un kapısının çalınacağını duyurdu. Maurizio Sarri'nin ardından Andrea Pirlo'nun da güvenini kazanan Merih Demiral için Juventus'un 50-60 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli istediği vurgulandı.

UNITED VE ATLETI'NİN DE GÜNDEMİNDE

Leicester'ın yanı sıra Avrupa'da Tottenham, Manchester United ve Atletico Madrid'in de gündeminde olan 22 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral için 50-60 milyon eurodan düşük bir rakamın kabul edilmeyeceği belirtildi.

JUVENTUS: "DEMİ-DUVAR"

Öte yandan Juventus Kulübü, Merih Demiral'ın Dinamo Kiev maçından Gerson Rodrigues ile olan ikili mücadelesini "Duvar" ifadesi kullanarak paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Güle güle Nabil Dirar!