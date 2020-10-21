Güle güle Nabil Dirar!

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yolların ayrılmasının ardından gözler Nabil Dirar'a çevrildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Faslı fubolcu Nabil Dirar'ı göndermeye hazırlanıyor.

SABAH'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu takımda düşünmüyor. Bu nedenle yönetim, Dirar'ın da sözleşmesini feshetmek istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

34 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ve kısa sürede yolların ayrılacağı öğrenildi.

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