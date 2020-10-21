  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:52
  • |
  • Son Güncelleme:

Güle güle Nabil Dirar!

Güle güle Nabil Dirar!

Paylaş

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'le yolların ayrılmasının ardından gözler Nabil Dirar'a çevrildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Faslı fubolcu Nabil Dirar'ı göndermeye hazırlanıyor.

SABAH'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu takımda düşünmüyor. Bu nedenle yönetim, Dirar'ın da sözleşmesini feshetmek istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

34 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ve kısa sürede yolların ayrılacağı öğrenildi.

İtalyan basını: Merih Demiral, en az 50-60 milyon euro

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Güle güle Dirar! F.Bahçe'de bir ayrılık daha
Güle güle Dirar! F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Güle güle Dirar! F.Bahçe'de bir ayrılık daha

Özdemir: Maçlara yüzde 30 oranında seyirci almak istiyoruz
Özdemir: Maçlara yüzde 30 oranında seyirci almak istiyoruz

Özdemir: Maçlara yüzde 30 oranında seyirci almak istiyoruz

Ozan Tufan'da son dakika! Yönetim hamleyi yaptı
Ozan Tufan'da son dakika! Yönetim hamleyi yaptı

Ozan Tufan'da son dakika! Yönetim hamleyi yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Remy umutlu
Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Remy umutlu

Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Remy umutlu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Emery'den Sivas açıklaması: Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız
Emery'den Sivas açıklaması: Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız

Emery'den Sivas açıklaması: Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız

İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.

Mustafa Cengiz yenilgi sonrası isyan etti
Mustafa Cengiz yenilgi sonrası isyan etti

Mustafa Cengiz yenilgi sonrası isyan etti

Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.

Fener, Kartal'ı köşeye sıkıştırdı! 'Ya kabul edin ya da bedavaya alırız'
Fener, Kartal'ı köşeye sıkıştırdı! 'Ya kabul edin ya da bedavaya alırız'

Fener, Kartal'ı köşeye sıkıştırdı! 'Ya kabul edin ya da bedavaya alırız'

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz için devre arasında Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncuya Kartal'ınkinden çok daha cazip bir teklif sunulurken milli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş 30 milyonluk gelir bekliyor
Beşiktaş 30 milyonluk gelir bekliyor

Beşiktaş 30 milyonluk gelir bekliyor

Pandemi dönemi nedeniyle maçların uzun bir süredir seyircisiz oynanmasının ardından TFF, geçtiğimiz günlerde locaların belirli oranda taraftara açılabileceğini duyurmuştu. Beşiktaş'ın, bu alandan beklediği gelir belli oldu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.