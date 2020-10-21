Güle güle Nabil Dirar!

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor... Sarı-lacivertliler, Faslı fubolcu Nabil Dirar'ı göndermeye hazırlanıyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile geçtiğimiz sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Ancak Erol Bulut, tecrübeli kanat oyuncusunu takımda düşünmüyor. Bu nedenle yönetim, Dirar'ın da sözleşmesini feshetmek istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
34 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ve kısa sürede yolların ayrılacağı öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncu Loic Remy, MKE Ankaragücü maçında üç gol atarak kariyerinde ilk kez "hat trick" yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
İspanya'nın Villarreal takımının teknik direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayacakları maç için "Heyecanlı, hırslı ve rakibe saygılıyız." dedi.
Milliyet Gazetesi yazarı Atilla Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yakın bir dostuyla yaptığı konuşmaları bugünkü köşesine taşıdı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz için devre arasında Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oyuncuya Kartal'ınkinden çok daha cazip bir teklif sunulurken milli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Pandemi dönemi nedeniyle maçların uzun bir süredir seyircisiz oynanmasının ardından TFF, geçtiğimiz günlerde locaların belirli oranda taraftara açılabileceğini duyurmuştu. Beşiktaş'ın, bu alandan beklediği gelir belli oldu.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek