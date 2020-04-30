İsviçre adaletten şaştı

AKŞAM
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer’in 2006 Dünya Kupası oylamasında rüşvet vermekten yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde zaman aşımına uğradı. Beckenbauer’in davasının sonuçlanmamasının ardından FIFA’dan sert bir tepki geldi. FIFA resmi sitesinden, şu açıklamayı yaptı: “Beckenbauer, 2006 Dünya Kupası ile ilgili yolsuzluk konusunda soruşturma yapılan dört kişiden biriydi ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili duruşması bir karar olmaksızın sona erdi.
FUTBOL İÇİN ENDİŞE VERİCİ
Duruşmanın devam etmemesi derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Davanın herhangi bir sonuç olmadan sona ermesi, sadece futbol için değil, İsviçre’de adaletin idaresi için de çok endişe vericidir.” FIFA ayrıca açıklamasında İsviçre’dekiler de dahil olmak üzere tüm kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bilindiği gibi Alman futbol adamı 2005’te FIFA eski yöneticisi Mohamed bin Hamam’a toplamda 8 milyon 400 bin pound tutarında iki ödeme yapmakla suçlanmıştı.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
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