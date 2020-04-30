İsviçre adaletten şaştı

Beckenbauer'in 2006 Dünya Kupası oylamasında rüşvet vermekten yargılandığı davanın zaman aşımına uğraması futbolda adalet duygusunun yanı sıra İsviçre adaletine olan güveni de ciddi şekilde sarstı.

AKŞAM

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer’in 2006 Dünya Kupası oylamasında rüşvet vermekten yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde zaman aşımına uğradı. Beckenbauer’in davasının sonuçlanmamasının ardından FIFA’dan sert bir tepki geldi. FIFA resmi sitesinden, şu açıklamayı yaptı: “Beckenbauer, 2006 Dünya Kupası ile ilgili yolsuzluk konusunda soruşturma yapılan dört kişiden biriydi ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili duruşması bir karar olmaksızın sona erdi.

FUTBOL İÇİN ENDİŞE VERİCİ

Duruşmanın devam etmemesi derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Davanın herhangi bir sonuç olmadan sona ermesi, sadece futbol için değil, İsviçre’de adaletin idaresi için de çok endişe vericidir.” FIFA ayrıca açıklamasında İsviçre’dekiler de dahil olmak üzere tüm kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. Bilindiği gibi Alman futbol adamı 2005’te FIFA eski yöneticisi Mohamed bin Hamam’a toplamda 8 milyon 400 bin pound tutarında iki ödeme yapmakla suçlanmıştı.