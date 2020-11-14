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aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 20:06
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İspanyol futbolunun 490 milyon euroya ihtiyacı var

İspanyol futbolunun 490 milyon euroya ihtiyacı var

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AA

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu L aLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, koronavirüs salgınından dolayı 490 milyon euro kayıplarının olduğunu söyledi.

Tebas, katıldığı bir söyleşideki açıklamasında, "Kulüplerin harcamalarını karşılayabilmeleri ve İspanyol futbolunun, sezonun sonunu getirebilmesi için 490 milyon euroya ihtiyacı var." dedi.

La Liga başkanı, "Halen yüksek harcamalarımız var. Futbolcu maaşlarının düşürülmesi için bir çalışma yapıldı ama bazı kulüplerin buna devam etmeleri gerekiyor. Kulüpler, gelirlerinin yüzde 45'ini bilet satışlarından sağlıyorlardı ve bu şu anda yok. İspanya'da bu krizden en çok etkilenen kulüpler Valencia, Barcelona, Real Madrid. Bu kulüpler, futbolcularının sözleşmelerini de feshedemezler." açıklamasında bulundu.

Mevcut durumda Kovid-19'dan 17 kulübün önemli ekonomik kayıpları olduğunu kaydeden Tebas, "Bazılarında 100 milyon euroluk, bazılarında da 3 milyon euroluk kayıp var. Öyle ki 3 milyon kaybı bulunan, ilkinden daha kötü durumda olabiliyor. Bu durumu düzeltmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

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Tebas ayrıca, temmuz ayına oranla şu anda ligin oynanmasının çok daha zor olduğunu, Kovid-19'da ikinci dalga ile birlikte artan vaka sayılarının futbolculara da yansıdığını, protokol değişikliğine giderek soyunma odalarının kullanılmasını yasakladıklarını aktardı.

"La Liga'nın arkasında büyük bir endüstri ve ona bağlı istihdam var." diyen Tebas, "Son raporlara göre futbol kulüpleri toplamda 180 bin kişiye iş sağlıyor. Bu endüstriyi korumak aynı zamanda bir sosyal sorumluluk. Örnek olmamız gerekiyor. Çünkü bu büyüme ve istihdam olarak geri dönüş sağlıyor. İnsanlar, La Liga'nın arkasında çok fazla sorumluluk olduğunu biliyor." değerlendirmesini yaptı.

Tebas, geçen sezonun tamamlanması sayesinde kulüplerin toplam 900 milyon euroyu bulabilecek zararın önlendiğini savundu.

Diğer yandan, Avrupa Süper Ligi projesini, "Bana bir şaka gibi geliyor." sözleriyle eleştiren Tebas, "Avrupa liglerinin en büyüklerinin bir turnuvaya çıkması imkansız. Bunu herhalde 'Uzay Ligi' diye adlandırırlar. Çünkü bu, Marslı bir takımın oynaması kadar inanılmaz bir şey. Böyle bir ligin kurulması, ulusal ligleri veya Şampiyonlar Ligi'ni riske atar. 12 milyar euroluk bir fon bulmaları gerekir." şeklinde görüş belirtti.

La Liga başkanı ayrıca, Barcelona Kulübünde 24 Ocak'ta yapılması öngörülen başkanlık seçimiyle ilgili de "Adaylara, (Katalonya'daki) bağımsızlık konusunu bir kenara bırakmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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