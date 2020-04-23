İngiltere Premier Lig'de maaş indirimini kabul eden 4. takım Sheffield United oldu

Korona virüs nedeniyle dünya futbolunda ekonomik kriz yaşanırken, kulüpler önlem amaçlı olarak futbolcuların maaşlarında indirime gitmesi için tekliflerde bulunuyor. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United’ta forma giyen futbolcular, yönetimin yaptığı yüzde 10’luk maaş indirimi teklifini kabul etti. Futbolcular önümüzdeki 6 ay boyunca maaşlarını yüzde 10 kesintili olarak alacak.
Teknik Direktör Chris Wilder ve antrenörler de dahil olmak üzere bütün takım indirimi kabul ederken, Sheffield United’ın İngiltere Premier Lig’de en düşük maaşlı oyunculardan kurulu takım olması da dikkat çekti.
Southampton, West Ham United ve Arsenal’ın ardından futbolcularla anlaşmaya varan 4. Premier Lig ekibi olan Sheffield United’ta takımın en fazla maaş alan ismi Phil Jagielka. Haftalık 50 bin Pound kazanan yıldız oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Buna karşın sözleşmesi bitene kadar haftalık 45 bin Pound alacak. Haftada 4 bin Pound kazanan George Baldock’un ücreti 3600 Pound’a, haftada 3 bin Pound kazanan Keen Bryan’ın maaşı ise haftada 2 bin 700 Pound’a gerileyecek.
Yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle futbolculardan fedakarlık bekleyen Beşiktaş yönetimi, konuyla ilgili Burak Yılmaz ile görüşme yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun yönetime, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” dediği ortaya çıktı. Bu cevap sonrası çılgına dönen Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Karar, bir sonraki görüşmede futbolcuya iletilecek.
Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Sun Sport'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kalan 8 maçının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken Katar'dan çarpıcı bir öneri geldi. Katar hükûmeti, Süper Lig'in ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu. Bu öneri sonrası gözler TFF'ye çevrildi.
Fenerbahçe'nin, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon için oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme sunarken yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Callejon ise yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.
Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.
İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu transfer için 45 milyon Pound'u gözden çıkardı.
Halihazırda ekonomik sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'ye son darbeyi koronavirüs vurdu. Yeni sezon transferleri için iyice kaynak sıkıntısına giren Sarı-Lacivertliler, elindeki futbolcuları değerlendirme kararı aldı. Bu bağlamda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin gelecek sezon özellikle Ferdi Kadıoğlu'na daha çok şans vermesi bekleniyor.