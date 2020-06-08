  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Haziran 2020 Pazartesi 21:27
  • |
  • Son Güncelleme:

Keinan Davis transferinde Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı

Keinan Davis transferinde Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı

Paylaş

Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun transfer savaşında bulunduğu Keinan Davis'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.

Fotomaç'ın derlediği haberin detayları şöyle: "Aston Villa, Keinan Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor. Mirror'un aktardığı bilgilere göre Davis için uzun vadeli bir kontrat öneriliyor.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'ya teklif yaptı

TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR

Bununla beraber, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli takımlarından kendisine teklifler var. Bu teklifleri bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmaylar, elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptı.

Hedefi Türkiye'de oynamak

BEŞİKTAŞ'IN BİRİNCİ SANTRAFORU OLACAK

Türkiye'de, Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i birinci santrafor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dair iddialar var."

Neymar az daha üvey baba katili oluyordu

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İtalya Futbol Federasyonu liglerin geleceğine ilişkin planı onayladı

title

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

title

Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Rumenler duyurdu: Muriqi gidiyor, o geliyor!
Rumenler duyurdu: Muriqi gidiyor, o geliyor!

Rumenler duyurdu: Muriqi gidiyor, o geliyor!

Rumen basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, George Puscas transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertli yetkililer, Vedat Muriqi'in Lazio'ya sattıktan sonra Puscas için temaslara başlayacak.

Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım
Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım

Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım

Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.

Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı...
Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı...

Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.

İngilizler resmen duyurdu! Beşiktaş'a rakip çıktı...
İngilizler resmen duyurdu! Beşiktaş'a rakip çıktı...

İngilizler resmen duyurdu! Beşiktaş'a rakip çıktı...

Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.

Neymar az daha üvey baba katili oluyordu
Neymar az daha üvey baba katili oluyordu

Neymar az daha üvey baba katili oluyordu

Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hedefi Türkiye'de oynamak
Hedefi Türkiye'de oynamak

Hedefi Türkiye'de oynamak

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye'de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.