Keinan Davis transferinde Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun transfer savaşında bulunduğu Keinan Davis'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.
Fotomaç'ın derlediği haberin detayları şöyle: "Aston Villa, Keinan Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor. Mirror'un aktardığı bilgilere göre Davis için uzun vadeli bir kontrat öneriliyor.
TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR
Bununla beraber, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli takımlarından kendisine teklifler var. Bu teklifleri bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmaylar, elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptı.
BEŞİKTAŞ'IN BİRİNCİ SANTRAFORU OLACAK
Türkiye'de, Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i birinci santrafor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dair iddialar var."
Rumen basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, George Puscas transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertli yetkililer, Vedat Muriqi'in Lazio'ya sattıktan sonra Puscas için temaslara başlayacak.
Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.
Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.
Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye'de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.