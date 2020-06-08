Keinan Davis transferinde Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı

Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak için yoğun transfer savaşında bulunduğu Keinan Davis'e dair İngiliz basını önemli bir habere imza attı.

Fotomaç'ın derlediği haberin detayları şöyle: "Aston Villa, Keinan Davis ile yeni sözleşme imzalamak için görüşme yapıyor. Mirror'un aktardığı bilgilere göre Davis için uzun vadeli bir kontrat öneriliyor.

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TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR

Bununla beraber, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli takımlarından kendisine teklifler var. Bu teklifleri bir tehdit olarak algılayan Aston Villalı kurmaylar, elini sıkı tutmak için böyle bir plan yaptı.

Hedefi Türkiye'de oynamak

BEŞİKTAŞ'IN BİRİNCİ SANTRAFORU OLACAK

Türkiye'de, Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş'ın, gelecek sezondan itibaren Davis'i birinci santrafor olarak düşündüğü ve oyuncuyu kulübünden ayırmak için tüm birimlerini seferber ettiğine dair iddialar var."

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