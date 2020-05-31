İngiliz kulübü Luyindama için kesenin ağzını açtı: 15 milyon euro

AKŞAM
Merseyside ekibinin Hocası Carlo Ancelotti’nin bu transferde ısrarcı olduğu öne sürüldü. Everton’ın 26 yaşındaki savunmacı için Sarı-Kırmızılılar’a 15 milyon euro önermeye hazır olduğu da iddia edildi. Aslan, Kongolu stoperi Standard Liege’den toplam 8 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
HOEDT SÜRPRİZİ
Öte yandan Belçika basını, Antwerp’te kiralık sözleşmesi biten, bonservisi ise Southampton’da olan stoper Wesley Hoedt ile Galatasaray’ın görüştüğünü iddia etti. 26 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapılması bekleniyor.
BELHANDA PAZARLIĞI
Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Belhanda’nın menajeri, oyuncusunu Al Duhail’e önerdi. Ayrıca Betis de oyuncuyla ilgileniyor. Yönetim ise onun için teklif bekliyor.
OĞLUNDAN KOMİSYON
Glasgow Rangers, Genk’e 3.5 milyon euro ödeyerek Ianis Hagi’nin bonservisini almıştı. Genç futbolcunun babası ve G.Saray efsanesi Gheorghe Hagi ise bu transferden 700 bin euro komisyon alacak. Bu para, akademiye gidecek.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şampiyonlar Ligi finali için güvence: “Hiçbir şey belli değil. Bu konudaki haberler kirli propaganda. UEFA'nın 17 Haziran'da toplantısı var. Herkes emin olsun ki Türkiye bu işten bir şey kaybetmeyecek.”
Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”
Kolombiyalı forvet, vatandaşı için bizzat devreye girdi. Galatasaray, Mariano'nun ayrılacak olması sebebiyle Atletico Madrid'in sağ bekini listesine koydu. Falcao da Arias'la görüşerek onu Aslan'a gelmeye ikna etti.
Türkiye ve EuroLeague'de sezonun resmen sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'da belirsizlikler devam ediyor. İşte Fenerbahçe Beko'dan son gelişmeler...
Kongo basını, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'ın Luyindama'yı transfer etmek istediğini iddia etti.
Andone'yi gönderecek olan Galatasaray, Falcao'yu yedekleyecek golcüyü Belçika'da buldu. Cim-Bom'un hedefinde Kortrijk'in genç golcüsü Moffi var.
Bir dönem Galatasaray forması giyen eski Alman futbolcu Rüdiger Abramczik, Fenerbahçe'nin 10 numarası Max Kruse için övgü dolu ifadelerde bulundu.