ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor

Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.

'Sörloth transferinin Türk futbolunda eşi benzeri yok'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transferine ilişkin, "Netice itibarıyla Trabzonspor'a 375 bin avroya mal olmuş. Kiralık, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi bir gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun Türk futbol tarihinde eşi ve benzeri varsa ki ben bilmiyorum." dedi.