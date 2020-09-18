Fethiye'de ING Basketbol Süper Ligi mutluluğu yaşanıyor

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü Başkanı İzzet Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın kendilerini ve basketbolseverleri çok mutlu ettiğini söyledi.
Geçen sezon yaptıkları yoğun mücadeleyle önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Durak, "Bu sene Süper Lig'de de aynı başarıyı göstermek için var gücümüzle çalışacağız. Basketbolun en üst liginde ilimiz ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için ter dökeceğiz. Süper Lig’e çıkma yolunda takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Fethiye halkına ve desteklerini esirgemeyen belediyemiz ile sponsorlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ederim." diye konuştu.
Fethiye Belediyesi hoparlörlerinden de Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıktığı duyuruldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un 2020-2021 sezonunda ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmasına karar vermişti.
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