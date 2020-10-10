ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 97-89 yendi.

Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Beşiktaş üst üste üçüncü kez mağlup oldu.



Maçın başında alan savunmasında başarılı olan Beşiktaş, Alperen Şengün'ün boyalı alandan bulduğu basketle 6. dakikada 8 sayılık üstünlük (18-10) yakaladı. Baskılı savunmayla rakibini hataya iten Galatasaray, Yiğit Arslan'ın 3 sayılık basketiyle 8. dakikada 18-18 beraberliği yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncunun son saniye basketiyle de ilk periyodu 26-24 önde geçti.

Periyodun başında Ercan Osmani'nin basketiyle 28-26'lık skorla üstünlüğü tekrar eline alan Beşiktaş karşısında Galatasaray, Hamilton'ın hızlı hücum sonunda bulduğu basketlerle 18. dakikada 41-41 beraberliği sağladı. Kalan bölümde alan savunmasında başarılı olan siyah-beyazlı ekip, Ercan Osmani ile bir kez daha sayı üretti ve soyunma odasına 48-47 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında alan savunmasıyla boyalı alanı rakibine kapatan ve hücumda etkili olan Galatasaray, 6-0'lık seriyle 22. dakikada skoru lehine çevirdi: 52-48. Williams ile bulduğu basketlerle 3. periyodu 13 sayı üstünlükle (77-64) tamamladı.

Galatasaray, son periyotta rahat sayılar üretti ve Macon'un 3 sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 89-72. Ercan Osmani ile Alperen Şengün'e topu indirmeyi başaran Beşiktaş, 39. dakikada farkı 6 sayıya kadar (93-87) indirdi. Son bölümde hata yapmayan Galatasaray, karşılaşmayı 97-89 kazandı.