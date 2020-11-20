  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 21:59
  • |
  • Son Güncelleme:

İlke Özyüksel: İstiklal Marşı'nı okumak, okutmak çok güzeldi

İlke Özyüksel: İstiklal Marşı'nı okumak, okutmak çok güzeldi

Paylaş

AA

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel, pandemi döneminde kazandığı bu başarının kendisi çok mutlu ettiğini söyledi.

İlke Özyüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Pandemi döneminde böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Sezon başı olmasına rağmen en iyi derecelerimize ulaştık." diye konuştu.

Başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden İlke, "Bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum. İstiklal Marşı'nı okumak, okutmak çok güzeldi. Çok özlemişiz. İnşallah darısı olimpiyatlara." ifadelerini kullandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır ise gösterdiği başarılı performanstan dolayı İlke Özyüksel'i tebrik ederek, "Alınan sonuç, teknik ekiple birlikte pandemi süreci boyunca girilen kampların en iyi şekilde değerlendirildiğinin bir göstergesidir. Bu şampiyonlukla İlke, önümüzdeki yıl Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara sağlam adımlarla ilerlediğini herkese gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

İlke Özyüksel, Avrupa şampiyonu

Milli sporcu Sıdal Aslan'ı da kutlayan Çakır, şunları kaydetti:

Sıdal'ın elde ettiği başarı, önümüzdeki yıllarda pentatlonda adından söz ettireceğinin işaretidir. Yarın erkekler kategorisinde de benzer bir başarıyı yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi yıl boyunca gösterilen çabaların meyvelerini verdikleri için tebrik ediyorum.

Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel'e tebrik

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler
İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı
Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!
Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Zorlu randevuya her iki takım da hazır
Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Süper Lig'de 9. haftanın karşılaşmasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımları zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat
Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu kaydetti.

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı
Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Sayın Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'
'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'

'Onlar şampiyonluğu biz onları istiyoruz'

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester City'yle oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe
'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe

'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edilmiş hatta oyuncunun temsilcisi Ayhan Akman'ın ‘Fatih Terim'e sözümüz var' dediği öne sürülmüştü ancak kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille'in, genç yıldız adayıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor
Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor

Fener'e yıllarca unutulmayacak çalım! Cimbom takasla işi bitiriyor

Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi. Siyah-Beyazlılar, Cimbom'un teklifine sıcak bakıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.