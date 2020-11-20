Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu İlke Özyüksel'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, altın madalya kazanan İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
Polonya'nın Drzonkow şehrinde düzenlenen Modern Pentatlon 24 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan İlke Özyüksel'i kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İlke Özyüksel'e başarılarının devamını diliyorum.
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