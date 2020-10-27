İlk yarının son dakikaları Aslan'ın kabusu oldu

Galatasaray, ilk yarının son dakikalarına moralsiz giriyor... Kasımpaşa'dan Yusuf ve Alanya'dan Babacar'ın ardından Erzurum'da da Novikovas buldukları gollerle Galatasaray'ı soyunma odasına eli boş gönderdi.
SABAH'ın haberine göre, teknik heyet 40-45 arasına yapacağı analizlerle Ankaragücü maçı öncesi oyuncuları uyaracak.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak arasında gerçekleştirilen dev zirveden ‘mutabakat' kararı çıktı. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz karşılıklı verilen demeçlerin kendilerini üzdüğünü dile getirirken bundan böyle yönetim adına sadece Abdurrahim Albayrak'ın konuşması yönünde karar alındı. İşte dev zirvede konuşulanlar…
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip var... Fenerbahçe karşılaşmasında Fransız kulübü Olimpik Lyon, 21 yaşındaki futbolcuyu izlemeye geldi.
'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.