Falcao, Drogba'yı yakaladı, Elmander'e 1 kaldı

B.B. Erzurum'da galibiyeti getiren Radamel Falcao, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 8 golünün 7'sine direkt katkı sağladı. 5 gol-2 asistle oynayan Kolombiyalı, kırmızı kart sonrasında ise Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılılarda 1 seneyi geride bırakan Falcao, ligde toplamda 15 gole ulaştı ve Galatasaray'da oynamış birçok önemli yıldızı yakaladı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Didier Drogba, Felipe Melo ve Dean Saunders gibi efsaneler de parçalı formayla toplam 15 gol atmıştı. 16 gollü Johan Elmander'i yakalamasına sadece 1 gol kalan Falcao, penaltı noktasından 5 atışından da 5 gol buldu. Yıldız oyuncu Galatasaray forması ile attığı 16 golün 15'ini Süper Lig'de kaydetti. 22 kez lig maçlarında sahne alan Falcao, 15 gol bulurken diğer sayısını ise Ziraat Türkiye Kupası maçında attı.
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