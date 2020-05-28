Ilıcalı: Oldukça hevesliyim

AKŞAM
Ilıcalı, “Fortuna Sittard kulübü için görüşme yapacağız. Neden futbolda da genç yetenekleri keşfedip hem Türkiye hem de dünya futboluna kazandırmayayım? Çok hevesliyim. Fenerbahçe’ye başkan olma gibi bir hayalim yok. Hizmet için hazırım” diye konuştu.
ALTAY’I İSTİYORLAR
Ada basınında yer alan habere göre; Sheffi eld United eğer Henderson’u yeniden kiralamazsa kaleci transferinde ilk aday Fenerli Altay Bayındır!
Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yardımcısını belirledi... Fenerbahçe'de henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”
Kolombiyalı forvetin 2013'te Benzema yüzünden Real Madrid'e gidemediği ortaya çıktı. Diario AS gazetesinin Real Madrid Muhabiri Tomas Roncero, “2013'te Radamel Falcao, Real Madrid'e imza atacaktı. Ancak Başkan Florentino Perez, Benzema'yla arasının açılmaması için ondan vazgeçti” dedi.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına anlaştığını iddia etti.
Al Hilal, Bafetimbi Gomis ile 2 yıllık yeni anlaşma sağladı.
Max Kruse'nin yeniden Almanya'da forma giyme isteğini dile getirmesiyle Bundesliga kulübü 'geri dönüş' ihtimallerini düşünüyor.