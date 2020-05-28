Ilıcalı: Oldukça hevesliyim

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı satın alacağı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Ilıcalı, “Fortuna Sittard kulübü için görüşme yapacağız. Neden futbolda da genç yetenekleri keşfedip hem Türkiye hem de dünya futboluna kazandırmayayım? Çok hevesliyim. Fenerbahçe’ye başkan olma gibi bir hayalim yok. Hizmet için hazırım” diye konuştu.

ALTAY’I İSTİYORLAR

Ada basınında yer alan habere göre; Sheffi eld United eğer Henderson’u yeniden kiralamazsa kaleci transferinde ilk aday Fenerli Altay Bayındır!