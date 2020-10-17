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aksam.com.tr
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:31
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Igor Kokoskov: İkinci yarıda çok kötüydük

Igor Kokoskov: İkinci yarıda çok kötüydük

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THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih'e 75-71 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, ikinci yarıda çok kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Kokoskov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıdaki performanstan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "İki farklı bir görüntü vardı. İlk yarıdaki gerçek görüntümüz ikinci yarıda tamamen yok oldu." dedi.

Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu vurgulayan Kokoskov, "20 sayı gerideyken kaybederseniz sorumlu tamamen antrenördür. Hepimiz Fenerbahçe için yürekten elimizden geleni yapıyoruz. İkinci yarıda yorgunduk. Benim antrenör olarak onları geri getirmem gerekiyordu. İkinci yarıda rakibin çok fazla hücum ribaundu vardı. Yeterince sert oynamadık." diye konuştu.

BAYERN CEPHESİ

Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri ise maçın ilk yarısında 20 sayı geriye düştüklerini hatırlatarak, "20 sayı geriden gelip maçı kazanmak güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Trinchieri, çift maç haftalarının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Biz ilk yarıda öyle gözüküyorduk. Oyuncularım asla pes etmedi, kalpleriyle ve takım olarak oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

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