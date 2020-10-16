Fenerbahçe Beko, elindeki maçı verdi

AA, DHA

THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Almanya'nın Bayern Münih takımına 75-71 mağlup oldu. Farkı 21 sayıya kadar çıkardığı maçta rakibine mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu skorla birlikte 4. maçındaki 2. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 3'üncü galibiyetine ulaştı.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımına 75-71 yenildi.

Fenerbahçe Beko ikinci kez mağlup olurken, Bayern Münih üçüncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 3. dakikada 6-0'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, pota altını iyi savundu ve 9. dakikada De Colo'nun üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya (27-7) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu da 28-9 önde geçti.

Rakibin uzun oyuncuları karşısında alan savunmasını iyi yapan ev sahibi ekip, Ulanovas'ın basketiyle 15. dakikada 21 sayılık üstünlük yakaladı: 37-16. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 45-25 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, rakibin sert savunması karşısında sayı bulmakta zorlanırken, pota altını daha iyi kullanmaya başlayan Bayern Münih, Sisko'nun üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 10 sayıya (51-41) indirdi. Rakibin alan savunması karşısında pota altında etkili olamayan sarı-lacivertli ekip, 3. periyodu 58-48 önde geçti.

Son periyodun başında Reynolds ile 5 sayı bulan Bayern Münih, Weiler-Babb'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada ilk kez öne geçti: 63-65. Rakibinin alan savunmasını Vesely ile delmeyi başaran Fenerbahçe Beko, 39. dakikada 68-68 beraberliği yakaladı. Son dakika içinde Brown ile hücumu değerlendiremeyen sarı-lacivertli ekip, aynı oyuncunun yaptığı teknik fauller sonrası bitime 28 saniye kala 71-68 geriye düştü. Fenerbahçe Beko, son bölümde Lucic'in sayılarına engel olamadı ve karşılaşmadan 75-71 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısında Reynolds ile Lucic'i durdurmakta zorlandı. İlk yarıda ribauntlarda 20-13 üstünlük kuran sarı-lacivertli ekip ikinci yarıda sadece 7 ribaunt alabilirken, rakibinin 27 ribaunduna engel olamadı.

Evinde CSKA Moskova'ya yenilen Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Maçta 20 kadar sarı-lacivertli de tribünden takımlarına destek verdi.

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin Bayern Münih ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague 4’üncü hafta karşılaşmasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki yerini aldı. Başkan Koç, sarı lacivertli ekibin galibiyetiyle sonuçlanan maçta takımı yalnız bırakmadı.

MELİH MAHMUTOĞLU VE AHMET DÜVERİOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe Beko’da kaptan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, karşılaşmayı tribünden takip etti. Sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayan Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: De Colo 18, Brown 2, Ulanovas 10, Vesely 25, Barthel 6, Pierre 7, Ali Muhammed 3, Hamilton, Eddie, Westermann, Biberovic

Bayern Münih: Baldwin 6, Dedovic 10, Lucic 18, Johnson, Thomas, Zipser 2, Weiler-Babb 7, Amaize, Radosevic 4, Sisko 11, Bray, Reynolds 17

1. Periyot: 28-9

Devre: 45-25

3. Periyot: 58-48