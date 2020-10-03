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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:07
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Igor Kokoskov: 'Hatalarımızı düzeltmeliyiz'

Igor Kokoskov: 'Hatalarımızı düzeltmeliyiz'

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AA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Kızılyıldız mts'yi 77-63 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, rakibin enerjisine ayak uydurduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Bizim için maç planı önemliydi. Rakibin enerjisiyle eş değer olmalıydık. Karşımızda genç bir takım vardı ve onlara karşı enerji seviyemiz iyiydi. Enerji olmasına rağmen hatalarımız da vardı. Savunmada daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Hücumu sadeleştirmemiz gerekiyor. Hatalarımızı düzeltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kokoskov, eski takımına karşı forma giyen Lorenzo Brown'ı özel olarak çalıştırıp çalıştırmadığıyla ilgili bir soruya, "Lorenzo takımın çok önemli parçası ve önemli bir transfer. Takımda ve Fenerbahçe ailesinde olduğu için mutlu. Ondan beklentimiz yüksek. Fakat eski takımına karşı oynayacağı için ona özel bir çalışma yapmadık." cevabını verdi.

KIZILYILDIZ MTS CEPHESİ

Kızılyıldız mts Başantrenörü Sasa Obradovic, Fenerbahçe Beko'nun iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Avrupa Ligi'ndeki ilk maça çıktıklarını hatırlatan Obradovic, "Heyecanlı ve iletişim eksikliği ile oynadık. 18 top kaybı yaptık ve Fenerbahçe gibi bir takım da bizi cezalandırdı. Birçok oyuncumuz için Avrupa Ligi ilk tecrübe oldu. Belki baskı devam ediyor ama zaman içinde daha farklı oynayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı

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