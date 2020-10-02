  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ekim 2020 Cuma 23:20
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı

Paylaş

THY Euroleague'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında üst üste iki üç sayılık basket atarak 8-3 öne geçen Kızılyıldız mts karşısında Fenerbahçe Beko, Barthel'in faul atışlarını sayıya çevirmesiyle 6. dakikada skoru 10-10 yaptı. Vesely'nin basketiyle 12-10 öne geçen sarı-lacivertli ekip, dış atışlarda da etkili olarak 8. dakikada farkı 5'e (18-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 24-20 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci periyotta da devam ettiren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 42-30 üstün gitti.

Igor Kokoskov: 'Hatalarımızı düzeltmeliyiz'

Savunmadaki etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren sarı-lacivertli ekip, özellikle Brown ve Ulanovas'ın basketleriyle farkı yeniden açtı ve son periyoda 57-41 önde girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan Kızılyıldız mts, farkı 11 sayıya indirdi: 57-46. Kısa sürede toparlanan Fenerbahçe Beko, 38. dakikada farkı yeniden 15 sayıya yükseltti: 72-57. Pota altından kolay sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 77-63 galip ayrıldı.

Ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kızılyıldız mts oyuncusu Michael Ojo ve mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren CSKA Moskova Basketbol Takımı Doktoru Roman Abzhelilov anısına karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Vesely 8, Ulanovas 13, Brown 17, De Colo 12, Barthel 5, Hamilton, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 3, Eddie 5, Ali Muhammed 11, Ahmet Düverioğlu 1

Kızılyıldız mts: Hall 12, Loyd 15, Jagodic-Kuridza 5, Lazic, Kuzmic 7, Walden 9, Davidovac 5, Reath 4, Dobric 6, Simonovic

1. Periyot: 24-20

Devre: 42-30

3. Periyot: 57-41

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor 90'da yıkıldı
Trabzonspor 90'da yıkıldı

Trabzonspor 90'da yıkıldı

Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: '36 saat içinde'
Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: '36 saat içinde'

Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: '36 saat içinde'

Gaziantep-Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep-Trabzonspor maçının ardından

Gaziantep-Trabzonspor maçının ardından

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Sadio Mane, koronavirüse yakalandı
Sadio Mane, koronavirüse yakalandı

Sadio Mane, koronavirüse yakalandı

Liverpool, Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta
Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta

Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Valentin Rosier transferini açıkladı.

‘Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz‘
‘Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz‘

‘Bizi üstlerde görmek istemeyenleri üzmeye devam edeceğiz‘

Trabzonspor'da Joao Pereira, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'
Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'

Erce Kardeşler: 'Hakemler bize karşı'

Trabzonspor'da forma şansı bulan kaleci Erce Kardeşler, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Euroleague'e galibiyetle başladı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 77-63 yendi.

Kayserispor, Ankara'dan 3 puanla döndü
Kayserispor, Ankara'dan 3 puanla döndü

Kayserispor, Ankara'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Konuk ekip, 42'nci dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.