Igor Kokoskov: Birçok şey yeni ama gelişim mutlu ediyor

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Takım için çok önemli bir galibiyet. Herkes katkıda bulundu, yüreğiyle oynadı. Takımın çok karakter göstermesi gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Eksiğimizle birlikte bunu çok iyi toparladık. Maçın akışına, planımıza uyduk. Yeni bir takımız, birçok şey yeni ama gelişim bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
KHIMKI CEPHESİ
Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis ise "Çok zor bir maçtı. Genelde gerideydik ama dönmeyi başardık. Şanssız top kayıpları kötü oldu. 19 top kaybı yaptık. Avrupa Ligi'nde 19 top kaybıyla bir takımı yenmek kolay değil." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.