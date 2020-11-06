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aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 23:39
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Fenerbahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı

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THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.

Khimki'nin basketleriyle başlayan mücadelede Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla ilk molaya 11-10 önde girdi. Khimki'nin 7-0'lık seriyle öne geçmesine 8-0'lık seriyle cevap veren ve üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip ilk periyotu 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üst üste basketlerle başlayarak skoru 28-20 yapan Fenerbahçe Beko, peş peşe hücumlardan eli boş dönmeye başlayınca Rus ekibi arayı kapatmaya başladı ve 10-0'lık serinin sonunda skoru 35-33'e getirerek öne geçti. Molanın ardından toparlanan sarı-lacivertli ekip, üst üste gelen basketler ve savunmadaki sert oyunuyla kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 42-35 galip gitti.

Karşılaşmanın üçüncü bölümünde de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 50-41 üstünlükle geçti. Brown ve Ahmet Düverioğlu'nun katkısıyla üçüncü çeyrekte etkili olan sarı-lacivertliler, rakibinin farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte zorlanmadı ve son periyota 65-55 üstünlükle girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko karşısında Khimki bitime az bir süre kala oyuna ortak oldu. 34. dakikadan sonra 6-0'lık bir seri yakalan Rus ekibi farkı 3 sayıya düşürdü (70-67). Sarı-lacivertliler karşısında üst üste hücumlardan boş dönen Khimki'ye karşı son 2 dakikaya girilirken Eddie'nin kritik üç sayılık basketleriyle rahat nefes alan sarı-lacivertliler, maçı 83-71 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko 4. galibiyetini alırken, Khimki ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Brown 11, De Colo 2, Ulanovas 6, Ahmet Düverioğlu 11, Vesely 4, Westermann 3, Melih Mahmutoğlu 4, Pierre 16, Eddie 16, Ali Muhammed 10

Khimki: Alexey 10, Timma 8, Karasev 5 , Monroe 11, Jerebko 12, McCollum, Zaytsev, Bertans 6, Jordan 19

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 65-55

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