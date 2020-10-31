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aksam.com.tr
  • 31 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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İflas ettik!

İflas ettik!

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AKŞAM

Avrupa'daki temsilcilerimiz bu sezon 10 karşılaşmada tam 8 kez yenildi.

AVRUPA arenasında Başakşehir’in PSG’ye kaybetmesinin ardından, Sivasspor’un Maccabi Tel Aviv’e mağlubiyetiyle temsilcilerimiz bu haftayı da Avrupa’da puansız kapattı. Tüm takımlarımızın bu sezon Avrupa’daki performansı böylece 10 maçta 1’i penaltılarla 8 mağlubiyet oldu. Takımlarımız son 4 sezonda oynadığı 116 maçın ise 58’ini kaybetti. Bu sezon sadece toplam bin 900 puan toplayabildik. Türkiye; İsrail (5.000), İskoçya (4.500), Macaristan (4.250), Kıbrıs Rum Kesimi (3.500), Faroe Adaları (2.750), Azerbaycan (2.250) ve Arnavutluk (2.000) gibi ülkelerin puan olarak gerisinde kaldı.

16. SIRAYA KADAR DÜŞECEĞİZ

Türkiye’yi gelecek sezon daha kötü günler bekliyor. Sıralama, son 5 yılda toplanan puanlara göre belirleniyor. Temsilcilerimizin 2016-17’daki 9,7 puanı devre dışı kalacak. 16. sıraya düşeceğiz. İlk 15 dışında kalırsak: 1-Türkiye, Avrupa’ya 4 takım gönderebilecek. 2-Lig şampiyonu, Devler Ligi’nde eleme oynayacak. 3-Avrupa Ligi’ne elemeler dahil takım gönderemeyecek. 4-Üç takım, yeni uygulanacak Konferans Ligi’nde oynayacak.

SON 30 YILIN EN KÖTÜSÜ

Bu sezon bin 900 puan toplayan Türk takımları, İsrail (5.000), İskoçya (4.500), Macaristan (4.250), Kıbrıs Rum Kesimi (3.500), F.Adaları (2.750), Azerbaycan (2.250) ve Arnavutluk (2.000) gibi ülkelere geçildi.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

1-Puanlamaya ülkelerin Avrupa performanslarının son 5 yılı performansları dahil edilir.

2-Her sezon kazanılan toplam puan, takım sayısına bölünür.

3-Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nde gruplardan itibaren her galibiyet 2, ön elemelerde ise 1 puandır. Beraberlik de bunun yarısı.

4-Koronavirüs pandemisi nedeniyle gruplardan sonraki eleme turlarında galibiyet 3, uzatmalarda beraberlik 2, mağlubiyet ise 1 puan ederinde. Eleme turlarında da bunların yarısı.

5-Devler Ligi gruplarına kalmak 4, gruplardan çıkmak 5, çeyrek fi nalden sonraki her tur, her iki kupada da 1’er puan demek.

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