Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da

ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen İbrahimovic'i ocak ayında renklerine bağlayan İtalyan temsilcisi, 38 yaşındaki futbolcuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak.
Serie A'da geçen sezon 18 maçta forma şansı bulan ve 10 gol atan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.
Kulübün internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
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Hasan Şaş'ın ayrılığının ardından kulübüye Selçuk İnan ve Albert Riera takviyelerini yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakan Balta'yı d ekibine katıyor.
Süper Lig, yeni sezonda koronavirüs pandemisi sebebiyle seyircisiz başlayacak. TFF, yaptığı açıklamada 1 Ekim'den itibaren stadyumlarının kapasitesinin üçte biri oranında seyirci alınabileceğini açıklarken, Galatasaray, federasyona başvuruda bulundu: 3. haftadaki Fenerbahçe derbisi de seyircili olsun.