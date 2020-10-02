Ianis Hagi'den Galatasaray maçı yorumu: Benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu

Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul'da doğan 21 yaşındaki futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımım Avrupa Ligi'nde yola devam etti, buna yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
İskoç ekibi, kariyerinde Viitorul Constanta, Fiorentina ve Genk formalarını giyen Hagi ile mayıs ayında uzun süreli sözleşme imzalamıştı.
Sivasspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Yiğidolar gruptan çıkamasa bile 10 milyon euroluk geliri kasasına koyacak.
Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.
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