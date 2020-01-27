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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:04
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 14:04

Hüseyin Çimşir futbolcularına Fenerbahçe'yi ezberletiyor

Hüseyin Çimşir futbolcularına Fenerbahçe'yi ezberletiyor

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BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı ertelenen Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi.

Cumartesi günü evinde sarı-lacivertli takımı ağırlayacak olan Karadeniz temsilcisinde teknik heyet rakibini de yakından takip ediyor.

Başakşehir maçını analiz ederek F.Bahçe'nin artılarını-eksilerini belirleyen Hüseyin Çimşir ve kurmayları hafta boyunca oyuncularına planlarını ezberletecek.

OBİ MİKEL 'PAS'LANMAZ!

Trabzonspor'a sezon başında bedelsiz olarak gelen ve ilk haftalardaki performansı ile eleştirilen Obi Mikel, "Pas başarısı" kategorisinde Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

İlk haftalarda yaşadığı uyum sürecinin ardından bordo-mavili takımın değişmez oyuncusu olan Obi Mikel, %94.1 pas başarısı ile zirvede yer aldı.

Takım sıralamasında G.Saray %85 ile ilk sırada yer alırken, Trabzonspor ise başarılı pas oranında %84'lük bir performans yakaladı. Obi Mikel'i %92.2 ile Necip Uysal ve %91.6 ile Atiba izliyor.

(Sabah)

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