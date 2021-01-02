Hugo Rodallega sakatlandı

TANER ATİLLA: "DURUMU İYİ"
Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada sakatlık yaşayan golcü oyuncuları Rodallega'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Taner Atilla, müsabakanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Rodallega'nın durumunun kendilerini üzdüğünü belirtti.
Müsabakanın son derece çekişmeli geçtiğini vurgulayan Atilla, "Hem Bakalorz hem Mustafa Yumlu hem de Rodallega sakatlandı. Rodallega'nın alnı açılmış ama aldığımız haber iyi. Dikişten sonra haftaya yetişecek diye bekliyoruz. Aldığımız bilgi bu yönde." ifadelerini kullandı.
Sivas deplasmanında uzatma dakikalarında buldukları golle 1 puan aldıklarını hatırlatan Atilla, şöyle konuştu:
Yalçın Koşukavak hocamızın burada etkisi fazla ama çocukların da isteği, emeği, belki taktik değişimi… Ne olursa olsun güzel bir takımımız var. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyoruz. Üstüne de halen sakat veriyoruz. Murawski sarı kart sınırındaydı ve dördüncü sarı kartını gördü. Haftaya o da aramızda yok. Neredeyse orta sahada kimse kalmadı diyebiliriz. Diğer arkadaşlarımız eksiklerin yerini doldurmaya çalışıyor. Çıkışımız inşallah devam eder.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.
Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 yendi.
Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor." dedi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın sorumluluğunu aldığını söyledi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-2 biten karşılaşmayı değerlendirdi.