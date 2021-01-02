Denizlispor, 1 puanı 90+3'te kurtardı

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

'Sonuna kadar hak ettik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor." dedi.