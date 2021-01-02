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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 19:35
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Denizlispor, 1 puanı 90+3'te kurtardı

Denizlispor, 1 puanı 90+3'te kurtardı

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Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor 2-2 berabere kaldı.

Konuk ekip Yukatel Denizlispor'un ilk golünü 17. dakikada Hugol Rodallega kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 26. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 45+2. dakikada Faycal Fajr'dan geldi. Yukatel Denizlispor'un beraberlik golünü 90+33. dakikada Muris Mesanovic attı.

Bu beraberliğin ardından ardından Demir Grup Sivasspor 18, Yukatel Denizlispor ise 13 puana ulaştı.

Süper Lig'de salı günü Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından

RODALLEGA SAKATLANDI

Öte yandan, müsabakanın 65. dakikasında Appindangoye ile girdiği hava topunda kaşı açılan Rodallega, ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hugo Rodallega sakatlandı

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

17. dakikada Denizlispor öne geçti. Murawski'nin Robin Yalçın'dan kaptığı top Rodallega'nın önünde kaldı. Appindangoye'yi çalımlayarak soldan ceza alanına giren Rodallega, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

21. dakikada Gradel'in savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza alanında kontrol eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem'in uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Erkan Özdamar, golden önce Leisman'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal ederek, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla göndererek skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada Sagal'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Sivasspor öne geçti. Yatabare'in kafayla indirdiği topu takip eden Fajr'in ceza yayı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

45+6. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

56. dakikada Recep Niyaz'ın ceza alanı sol çaprazından aşırtma vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu çizgi üzerinde güçlükle kontrol etti.

70. dakikada Sagal'ın ceza yayı içinden vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.

72. dakikada Gradel'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin ceza alanında çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+3. dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Recep Niyaz'ın ceza alanı dışından şut girişimi Mesanovic'e pas oldu. Penaltı noktasının gerisinde topu kontrol edip dönerek vuran Mesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

O eski halinden eser yok şimdi! 3-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Sönmez

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Goiano (Dk. 59 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Yasin Öztekin), Gradel, Yatabare (Dk. 88 Kone)

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Dk. 68 Dossevi), Leismann, Mustafa Yumlu (Dk. 29 Muhammet Özkal), Bergdich, Bakalorz (Dk. 46 Özer Özdemir), Murawski, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega (Dk. 68 Sacko)

Goller: Dk. 17 Rodallega, Dk. 90+3 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 26 Gradel (Penaltıdan), Dk. 45+1 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mesanovic, Dk. 57 Murawski, Dk. 82 Bergdich (Yukatel Denizlispor) Dk. 79 Cofie (Demir Grup Sivasspor)

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