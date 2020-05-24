Hollanda basınından Galatasaraylıları heyecanlandıran Wesley Sneijder haberi

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş ile yolların ayrılmasının ardından flaş bir isim gündeme geldi. Hollanda basını Wesley Sneijder için bomba bir iddia ortaya attı.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.
Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti. Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı. Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.
"SNEIJDER HAZIR"
Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.
Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.
Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.
Wesley Sneijder, verdiği röportajlarda Fatih Terim için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.
Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.
(Fanatik)
Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.
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