Hertha Berlin, Güven Yalçın için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın genç oyuncularından biri olan Güven Yalçın'a Alman takımlarından Hertha Berlin'in kanca attığı öğrenildi. Hertha Berlinli yöneticilerin Güven için resmi teklife hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
21 yaşındaki Güven Yalçın, Beşiktaş'ta 54 maçta 12 gol atarken, 9 da asiste imza attı.
Güven 2018-2019 sezonu devre arasında Bayer Leverkusen'den 150 bin euro bonservisle transfer edilmişti.
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.
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UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda yarın İskoçya'da Rangers'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.