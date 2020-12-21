Herkes Cristiano Ronaldo'nun Parma'ya attığı kafa golünü konuşuyor

Juventus’ta Cristiano Ronaldo fırtınası esti. İtalya Serie A’da Juve’nin deplasmanda Parma’yı 4-0 yendiği gece 2 gol atan Ronaldo, özellikle kafa vuruşuyla ağları sarstığı pozisyonda büyük beğeni topladı.
SAMPDORIA’DAN SONRA ŞİMDİ DE PARMA
Portekizli futbolcu adeta havada asılı kaldı. Ancak 35 yaşındaki yıldızın kariyerinde bu tarz goller olması dikkatlerden kaçmadı. Ronaldo, 18 Aralık 2019’da yani tam 1 sene önce Sampdoria maçında da aynı golü kaydetmişti. Tam 12 ay sonra bu kez Parma’ya karşı aynı golü attı.
ART ARDA REKOR KIRDI
Daha önce Juve’de böyle 3 gol atan, Real Madrid’de de benzer stilde fileleri havalandıran Ronaldo, tarihe geçmeyi başardı. Ayrıca arka arkaya rekorlar da Parma maçında yaşandı.
Ronaldo, 2020’de 44. resmi maçında 45. golünü kaydetti. 2018’den beri Juve’de 102. resmi maçına çıkan başarılı oyuncu 82 gol 20 asistle 102 maçta 102 gole direkt etki etti. Juventus’un son 9 maçında da 11 gol attı.
Öte yandan 2020 itibariyle Ronaldo, Lewandowski ile beraber lig golleri hesaba katıldığında 32 golle zirvede yer aldı.
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