Heracles, adı Galatasaray'la da anılan Cyriel Dessers için teklif aldıklarını doğruladı

Adı Galatasaray'la anılan Nijeryalı golcü Cyriel Dessers için kulübü Heracles'ten açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, 25 yaşındaki forvet için teklif aldıklarını doğruladı ve “Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar” dedi.

Galatasaray'la adı anılan Heracles'in golcüsü Cyriel Dessers için kulübünden açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, Nijeryalı golcü için transfer teklifleri aldıklarını doğruladı.



"KULÜP İŞARET VERDİ"

Hollanda basınına konuşan Gilissen, 25 yaşındaki forvetin kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabileceğini belirtirken, "Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar" dedi.

Öte yandan Heracles'in golcü oyuncu için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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