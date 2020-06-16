Hem savunma çöktü hem hücum

Galatasaray'da Fernando Muslera ve Florin Andone sezonu kapattı. Marcao ve Luyindama'nın sakatlığında Ryan Donk da cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gören Adem de G.Antep maçında yok!

AKŞAM

Rize'de 2-0 kaybeden Galatasaray’da Muslera’nın sağ ayak tibia ve fi bulası kırıldı. Sağ dizine darbe alan Florin Andone için de sezon bitti. Sarı kart sınırındaki Ryan Donk ve kırmızı kart gören Adem, Gaziantep maçı öncesi cezalı duruma düştü. Marcao ve Luyindama’dan yoksun olan Galatasaray’ın savunmadaki eksiklerinin arasına Donk da katılırken, Terim’in elinde orijinal stoper olarak Ahmet Çalık ve genç Emin kaldı.

SADECE RADAMEL FALCAO KALDI

Cim-Bom’da santrfor bölgesindeki tek oyuncu ise şu an için Radamel Falcao... Şampiyonluk yarışında Trabzonspor ve Başakşehir’in 6’şar puan gerisine düşen Galatasaray’da kalan 7 maçın hepsini kazanmak tek hedef haline gelirken, teknik heyet şampiyonluk inancını yeniden yerleştirmek ve motivasyonu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Pes etmeyeceklerini belirten Terim, takımı çok daha sıkı bir programa sokacak.



BARTAGLI ARANDI

Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Bartali, salgın döneminde uçuş yasağı sebebiyle Türkiye’ye gelememişti. Onun yokluğundaki ilk maçta G.Saray 2 sakat verirken takımın form düzeyi de endişe vericiydi.

Bu kural kaldırılmalı