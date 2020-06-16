Hem savunma çöktü hem hücum

AKŞAM
Rize'de 2-0 kaybeden Galatasaray’da Muslera’nın sağ ayak tibia ve fi bulası kırıldı. Sağ dizine darbe alan Florin Andone için de sezon bitti. Sarı kart sınırındaki Ryan Donk ve kırmızı kart gören Adem, Gaziantep maçı öncesi cezalı duruma düştü. Marcao ve Luyindama’dan yoksun olan Galatasaray’ın savunmadaki eksiklerinin arasına Donk da katılırken, Terim’in elinde orijinal stoper olarak Ahmet Çalık ve genç Emin kaldı.
SADECE RADAMEL FALCAO KALDI
Cim-Bom’da santrfor bölgesindeki tek oyuncu ise şu an için Radamel Falcao... Şampiyonluk yarışında Trabzonspor ve Başakşehir’in 6’şar puan gerisine düşen Galatasaray’da kalan 7 maçın hepsini kazanmak tek hedef haline gelirken, teknik heyet şampiyonluk inancını yeniden yerleştirmek ve motivasyonu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Pes etmeyeceklerini belirten Terim, takımı çok daha sıkı bir programa sokacak.
BARTAGLI ARANDI
Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Bartali, salgın döneminde uçuş yasağı sebebiyle Türkiye’ye gelememişti. Onun yokluğundaki ilk maçta G.Saray 2 sakat verirken takımın form düzeyi de endişe vericiydi.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.