Bu kural kaldırılmalı

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması tartışmalara neden oldu. Yazarımız Mustafa Sapmaz “Bu kural ilk günden beri sakatlık riski taşıyordu. Değişmeli” ifadesini kullandı. MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu ise “Dönemimde bu uygulamanın doğru olmadığını dile getirdim” dedi.

AKŞAM, Günün Analizi | Orçun ÖZATEŞ

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera’nın Çaykur Rizespor maçında kaval kemiğinin kırıldığı anın öncesi, ofsayt olmasına rağmen VAR protokolü gereği pozisyon tamamlanıncaya kadar devam etmesi çok büyük tartışmalara neden oldu. Biz de AKŞAM yazarlarına ve hakem camiasına, uygulanan VAR protokolünü sorduk. İşte cevaplar:

AKŞAM YAZARI MUSTAFA SAPMAZ: ÖNCELİK FUTBOLCU SAĞLIĞI

Pozisyonda hakemi bayrağı neden kaldırmadı diye eleştiremeyiz. Kuralı doğru uyguladı. Bu kural ilk günden beri sakatlık riski taşıyordu. IFAB’ın gelecek sene bu kuralı değiştirmesi gerekiyor. Ancak kuralı, ‘hakem her şartta bayrak kaldırsın’a çevirmek de kolay değil. Ofsayt bayrağını kaldırdıktan sonra VAR pozisyonun ofsayt olmadığını tespit ederse, VAR işlevini yitirecek. Olması gereken ofsayttaki futbolcu bariz şekilde rakip defanstan ayrılmışsa hakem tereddüt etmeden bayrağını kaldırmalı.

AKŞAM YAZARI ENGİN VEREL: HAKEMİN HİÇBİR SUÇU YOK!..

Kaleci Fernando Muslera’nın sakatlandığı pozisyonda yan hakemin bir suçu yok. Kural neyse onu uyguladı. Ama kural tartışılır mı? Kesinlikle tartışılır. Çok talihsiz bir sakatlıktı. Yan hakemin Fernando Muslera’nın sakatlanacağını tahmin etmesinin de imkanı yoktu.

MHK ESKİ BAŞKANI YUSUF NAMOĞLU: DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİM

Bu pozisyonda oynatana da oynatmayana da bir şey denemez. Hakemin takdiri. Açık olan pozisyonlarda bayrağın kalkması gerekiyor. Gri pozisyonlarda devam edilmeli. Bu uygulama Dünya Kupası’nda da abartılı kullanılmıştı. Benim MHK başkanlığım dönemimde bu kuralın doğru olmadığını dile getirmiştim.

MHK ESKİ BAŞKANI ERTUĞRUL DİLEK: ESKİYE DÖNÜŞ OLMALI

Futbola VAR’ın girmesiyle birlikte bu kural ortaya çıktı. Eskiden net ofsayt pozisyonlarında bayrak kaldırılıyordu. Ben MHK Başkanı olsam hakemlerden net ofsayt pozisyonlarda mutlaka bayrak kaldırmalarını, gri pozisyonlarda ise devam etmelerini isterim. Bu kural için eskiye dönüş olmalı.

ESKİ HAKEM ERCAN DURNA: YAN HAKEMLER DEVREYE GİRSİN



Futbolda bu kuralın kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Net ofsayt pozisyonlarında yan hakemler kesinlikle devreye girmeli. Merkez Hakem Kurulu’nun bu konuda bir çalışma yapması gerekiyor. Bu kural oyun zevkini de kaçırıyor. Zaman kaybına da neden oluyor.



MHK ESKİ ÜYESİ YÜKSEL OKÇUOĞLU: BEN BAYRAĞI KALDIRMAZDIM

Ben yardımcı hakem olsaydım bu pozisyonda kesinlikle bayrak kaldırmazdım. Kritik bir pozisyon... Ama genele baktığımızda bu kuralın kesinlikle değişmesi gerekiyor. Avrupa’da da bu kural tartışılıyor. Bu kural seneye değişebilir. Değişmesi en doğru karar olacaktır.

Hem savunma çöktü hem hücum