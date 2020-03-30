Helal size aslanlar!

Galatasaraylı Selçuk, Şener ve Ahmet, koronavirüs salgını sebebiyle Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye malzeme, izolasyon ve yatak yardımında bulundu.

AKŞAM

Koronavirüs salgını, Türkiye’de ve dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor dünyasından birçok isim de çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Son olarak Galatasaray’ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Şener Özbayraklı ve Ahmet Çalık’ın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak, izalasyon ve malzeme desteğinde bulunacağı öğrenildi. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 500 bin liralık yardım yapacağını belirtmişti.

AKBABA DA KATILDI

Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı’nın ardından Emre Akbaba da yardım kampanyasına katıldı. Tecrübeli oyuncu bin aileye erzak desteği yapacağını açıkladı. Adem de geçtiğimiz günlerde tıbbi yardımlarda bulunmuştu.