Haydi çocuklar!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bugün sahasında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan forma giyemeyecek.
SIRPLAR'DA 7 EKSİK
Sırbistan'da Tadic, Milivojevic, Rockov, Grujic, Pavlovic, Katai ve Zdjelar, kendi kulüplerine erken dönmek için izin alarak kafi leden ayrıldı.
ŞENOL GÜNEŞ: KUSUR ARAMAYIN
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İrfan Can’ın milli takımda olmamasıyla ilgili, “Birinde kusur ararsanız bulursunuz ama çözüme katkısı olmaz” dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Konuşabiliyorsak güzel. Demek ki sağlıklıyız. Futbolu da konuşuyorsak güzel. Demek ki futbol oynanıyor. Hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Amacımız o. İnancımız yüksek” dedi.
Medipol Başakşehirli İrfan Can’ın kadroda olmasına rağmen Rusya maçı esnasında Başakşehir’le hazırlık maçına çıkmasını değerlendiren Güneş, “İrfan bizim için yararlı oyuncu. Kadroya çağrılmıştı. Biz Covid-19 ile ilgili açıklama yapmadık. Kulübünden açıklama yapılmadı çünkü. Rusya’ya giderken daha iyi durumda olacaktı ama olmadı. Buraya gelecekti ve o arada maçta oynatılmış. Speküle edildi. Birinde kusur ararsanız mutlaka bulursunuz ama çözüme katkı yapmaz.” açıklamasında bulundu.
Öte yandan, TFF, Sırbistan maçında tüm tedbirleri uygulamak şartıyla localara yüzde 50 oranda seyirci alınacağını açıkladı.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT SPOR
STAT: TÜRK TELEKOM
HAKEM: GEORGİ KABAKOV
GRUPTA DİĞER MAÇ
21:45: Rusya-Macaristan
Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.
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UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 4'üncü maçında yarın İstanbul'da Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını yaptı.