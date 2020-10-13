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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 19:29
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Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

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AA

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.

Bordo-beyazlı takımın, e-ticaret üzerinden tüm iç saha maçlarında satışa sunacağı 10 lira bedelindeki hatıra biletiyle, tahrip olan ormanların yeniden yeşertilmesi amaçlanacak.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Osman Çalgın Tesisleri'nde yaptığı basın açıklamasında, çıkan orman yangını nedeniyle Hataylılar olarak çok acı çektiklerini söyledi.

Tek tesellinin can kaybının yaşanmaması olduğunu kaydeden Savaş, "Ama 300 hektar civarında ormanımızı kaybettik. Tabii ki ormanımızın içinde birçok canlı hayvanımızı kaybettik. Bu vesileyle bütün Türkiye, Hatay'da çıkan bu yangınlara seyirci kalmayacağını, bizi yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. Bu nedenle Hatayspor olarak bir kampanya açıyoruz ve bu kampanyamızın tekrardan yeşerteceğimiz ormanlarımız, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atakaş Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz de "Hatay'a Yeşil Gelecek" adını verdikleri kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kampanyada amacın yanan her ağacın yerine en az 100 fazlasını dikmek olduğunu ifade eden Toksöz, "Bu şöyle başlayacak, yarından itibaren bizim anı biletlerimiz basılacak. Anı biletlerimizin amacı her bilet, bir fidan. Alacağınız her maç bileti dikeceğiniz bir fidanın belgesidir. Bunu alıp evinizin bir köşesinde hatıra olarak da saklayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Toksöz, spor kulüplerinin verdiği "fidan desteği" için teşekkürlerini iletti.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan da kampanyaya 1967 fidanla destek olduğunu paylaştı.

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Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı
Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.

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