Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.
Bursaspor'un eski kulüp başkanı Mesut Mestan'ın, sosyal medya hesabından kendisine yönelik paylaşımları nedeniyle Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
Beşiktaş'ta yabancı oyuncu sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan futbolcular belli oldu.
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa karşısında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, ilk 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede bulunan rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı hedefliyor.