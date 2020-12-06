Hasan Kartal: 'Hiçbir sorun yokken bu sonuçlar kabul edilemez'

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, "Genel olarak kendi aramızda görüşmemiz gerekiyor. Eskişehirspor maçından önce bu konuları hep beraber görüşüp değerlendiririz. Hem sporcularla hem de hocalarımızla beraber neyimiz eksik ne yapamıyoruz diye değerlendiririz." diye konuştu.
Kulüpte hiçbir problemin bulunmadığını belirten Kartal, "Yönetimde bir problem yok, ekonomik bir problem yok. Hiçbir problemin olmadığı bu kulüpte bu sonuçların alınmaması gerekir. Dilerim ki bundan sonra düzelir, ileriye doğru iyi gideriz inşallah." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Çaykur Rizesporlu futbolcu Emir Dilaver'in topu filelere gönderdiği ancak maçın hakemi Ümit Öztürk'ün faul belirlediği pozisyonla ilgili Kartal, "İzlemediğimiz için faul müydü değil miydi bilemiyorum. Hakem genel olarak çok kötü bir hakem değildi. Bence fena yönetmedi. O pozisyonu tam göremedik. Bizim takımın biraz daha iyi olması gerekiyordu ama nedense ya motive olamadı ya iyi olamadı. Aslında bizim takım bu değil. İki haftadır takımda bir sıkıntı var. İnşallah önümüzdeki Göztepe maçında toparlarız, yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz." dedi.
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