Fatih Karagümrük Rizespor'un fişini ilk yarıda çekti

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Arveladze, Ndiaye (Dk. 62 Salibur) (Dk. 76 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 46 Mevlüt)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (Dk. 46 Tarık), Morozyuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah (Dk. 73 Yasin), Onur (Dk. 46 Michalak), Andrade (Dk. 62 Samudio), Baiano (Dk. 41 Tunay), Remy
SARI KARTLAR: Sobiech, Mevlüt, Arveladze, Alparslan (Fatih Karagümrük) - Donsah (Çaykur Rizespor)
GOLLER: Dk. 15 ve 25 Ndao (Fatih Karagümrük) - Dk. 20 Meriah (Çaykur Rizespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
15’inci dakikada Jimmy Durmaz’ın sol kanattan ortasında arka alanda boş durumda topa gelişini vuran Ndao, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
20’nci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Melnjak’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde arka alanda Meriah’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
25’inci dakikada Fatih Karagümrük tekrar öne geçti. Sobiech ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ndao’nun şutu uzak köşeden ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
51’inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ndao’nun gelişine vuruşunda kaleci topu kale direği dibinden kornere çeldi.
70’inci dakikada Salibur, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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