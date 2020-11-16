Harun Tekin'e moral ziyareti

Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin'i hastanede ziyaret etti.

İstanbul'da zafer ve şampiyonluk Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Yağışın da etkisiyle pilotlar zor anların yaşadığı İstanbul Park'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarış sonrası Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da var.