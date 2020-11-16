  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 00:04
  • |
  • Son Güncelleme:

Harun Tekin'e moral ziyareti

Harun Tekin'e moral ziyareti

Paylaş

AA

Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin'i hastanede ziyaret etti.

Fenerbahçe'de elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle yarın operasyon geçirecek kaleci Harun Tekin'e moral ziyaretinde bulunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisini yönetici, idareci, teknik heyet ve futbolcuların hastanede ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'mizde Fatih Karagümrük ile oynadığımız hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yarın sabah bir operasyon geçirecek kalecimiz Harun Tekin'i hastanede, yöneticilerimiz Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu, teknik direktörümüz Erol Bulut, idari koordinatörümüz Selçuk Şahin, yardımcı antrenörlerimiz Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel ve Zeki Murat Göle, kaleci antrenörümüz Michael Kraft ile futbolcularımız ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Rusya, İstanbul'dan çıkamadı!
Rusya, İstanbul'dan çıkamadı!

Rusya, İstanbul'dan çıkamadı!

'Kırmızı karta kadar her şey iyiydi'
'Kırmızı karta kadar her şey iyiydi'

'Kırmızı karta kadar her şey iyiydi'

'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı'
'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı'

'Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Harun Tekin'e moral ziyareti
Harun Tekin'e moral ziyareti

Harun Tekin'e moral ziyareti

Fenerbahçeli yöneticiler ve teknik heyet, Karagümrük maçında suratına darbe alan kaleci Harun Tekin'i hastanede ziyaret etti.

Fener yıkıldı! Hazırlık maçında feci sakatlık
Fener yıkıldı! Hazırlık maçında feci sakatlık

Fener yıkıldı! Hazırlık maçında feci sakatlık

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da zafer ve şampiyonluk Lewis Hamilton'ın
İstanbul'da zafer ve şampiyonluk Lewis Hamilton'ın

İstanbul'da zafer ve şampiyonluk Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. Yağışın da etkisiyle pilotlar zor anların yaşadığı İstanbul Park'ta heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarış sonrası Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da var.

'Türkiye'yi gururlandıracağım'
'Türkiye'yi gururlandıracağım'

'Türkiye'yi gururlandıracağım'

A Milli Takım'ın Ülker Stadyumu'nda Rusya ile yaptığı maçta şık bir gole imza atan Leicester City'nin yıldızı Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Hayal kurmuyorum, istiyorum'
'Hayal kurmuyorum, istiyorum'

'Hayal kurmuyorum, istiyorum'

3 yıl sonra Rusya maçıyla Milli formaya kavuşan Caner Erkin, bir asist yaptığı maçın ardından zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

'Sıra Macaristan'da'
'Sıra Macaristan'da'

'Sıra Macaristan'da'

Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz maçta bir gol atan Kenan Karaman, maçın ardından zorlu mücadeleyi değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.