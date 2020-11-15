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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 17:30
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Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin Karagümrük'le karşılaştığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz'ın kramponu yüzüne isabet eden Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı.

Hastaneye kaldırılan Harun Tekin, ameliyat edilecek.

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