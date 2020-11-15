Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında yenişemedi

Milli maçlar sebebiyle verilen arada Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında yapılan hazırlık maçı, 3-3 beraberlikle tamamlandı.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sportif direktör Emre Belözoğlu, eski futbolcu Selçuk Şahin ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da tribünden takip etti.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, milli takımlarda yer alan oyuncuların yokluğunda Fatih Karagümrük karşısına, Harun Tekin, Serhat Ahmetoğlu, Lemos, Sadık Çiftpınar, Mikael Askarov, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Sinan Gümüş, Ademi ve Cisse ilk 11'ini çıkardı.
Teknik direktör Şenol Can yönetimindeki Fatih Karagümrük ise müsabakaya, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Biglia, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Fatih Kurucuk, Ramazan Civelek, Sabo, Jimmy Durmaz ve Aatif Chahechouhe 11'iyle başladı.
Müsabakanın 9. dakikasında kaleci Harun Tekin'in büyük hatasında Erik Sabo'nun golüne engel olamayan Fenerbahçe, 24. dakikada Cisse'yle beraberliği yakaladı.
Sarı-lacivertliler, 41. dakikada Serhat Ahmetoğlu, 46. dakikada ise Ademi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 82. dakikada Alparslan Erdem, 85. dakikada ise Sobiech'in gollerine engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Serhat Ahmetoğlu, Harun Tekin, Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş, Mikael Askarov ve Diego Perotti oyundan çıkarken, bu isimlerin yerine Eyüp Akcan, Uğur Kaan Yıldız, Gürkan Başkan, Fatih Mert Çıtlık, Oytun Özdoğan ve Mame Thiam oyuna dahil oldu.
Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
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